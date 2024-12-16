Палало всю ніч: дрони знищили склад ворожих боєприпасів на Донеччині (відео)

Безпілотники СБУ влаштували потужну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля с. Маркіне на окупованій частині Донецької області. Там зосереджувалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua в СБУ.

Дрони знищили склад ворожих боєприпасів на Донеччині

"На ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд", - зазначають джерела.

Раніше у ГУР розповіли про черговий удар по логістиці агресора. Так, в російскому Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно.

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