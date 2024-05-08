Так, після прильоту по нафтобазі ворога у тимчасово окупованому Луганську зайнялася пожежа, яка досі не ліквідована. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована.

Про це пише очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

У Луганську догорає нафтобаза окупантів

Головне – це результат

Як зазначає Лисогор, окупанти шукають винуватців. Кажуть, що це справа рук ЗСУ.

"Для нас головне – це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об'єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту", – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, ввечері 7 травня росіянам у тимчасово окупованому Луганську було неспокійно. Повідомлялося про приліт по нафтобазі РФ, внаслідок якого почалася пожежа.

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