Паламар "Калина" назвав сильні сторони ЗСУ та ворога

Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав «Калина» Паламар назвав сильні сторони української армії та російського війська.

Про це Паламар розповів у інтерв’ю «Українській правді».

На думку «Калини», силою української армії є молоді люди та технологічний складник.

«Ми сильні, знаєте, в чому? У наших людях, які беруть участь у бойових діях і які розвиваються. Важливо зазначити про генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які з 2014 року воюють, у них колосальний досвід. Я б ще відмітив технологічну складову, в якій ми дуже сильні», — сказав заступник командира 1-го корпусу.

Водночас сильними сторонами російських військ Паламар назвав те, що вони швидко пристосовуються та масштабуються.

«От у них це получається. Можливо, в тоталітарній державі це набагато швидше робиться», — додав військовий.

Він також назвав слабкість російської армії.

«Думаю, (слабкість — ред.) — у їхній мотивації. Вона у них в грошах і в страху, що їх вб’ють за невиконання наказу», — сказав «Калина».

Він зауважив — не можна сказати, що в російській армії нічого не змінюється. Так, 2022 року, коли українські захисники брали в полон російських офіцерів та звичайних солдатів, ці окупанти вірили в те, що їм розповідали в телевізорі. Йдеться про те, «що Україну потрібно рятувати, що вони їдуть щось „освобождать“. А зараз таких російських бійців уже немає.

