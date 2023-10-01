Палата представників розгляне окремий законопроект про фінансову підтримку України

У Білому домі очікують, що відповідний законопроект незабаром зʼявиться у Палаті представників.

Члени Палати представників Сполучених Штатів незабаром розглянуть окремий законопроєкт про підтримку України.

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Про це інформує The Washington Post із посиланням на офіційного представника Білого дому.

Джерело видання повідомило, що в адміністрації президента підтримують ухвалений законопроект Палати представників про тимчасовий бюджет, оскільки він запобігає серйозним скороченням внутрішніх програм і включає допомогу в разі стихійних лих.

Також чиновник заявив, що нараду Білому домі очікують, що спікер Палати представників Кевін МакКарті незабаром винесе на розгляд ще один законопроект про підтримку України.

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про тимчасовий бюджет для уряду на 45 днів на тлі потенційного шатдауну. Документ не включає додаткового фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що можливий "шатдаун" можуть вплинути на допомогу Україні у війні проти російських агресорів.

Крім того, ми раніше інформували, що ізраїльський воєнний експерт Давід Гендельман заявив, що для ракет ATACMS, які Україні обіцяють союзники, не потрібно використовувати літаки.

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