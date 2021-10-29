Палити листя заборонено: топ порад, що робити з опалим листям восени

З приходом осені перед українцями постає питання: що можна зробити з листям дерев? Більшість господарів все ще спалює зібраний на своїй ділянці матеріал. Але робити цього не варто!

Чому не можна спалювати листя, що зазвичай і роблять восени? Перш за все, тому що законодавство України забороняє це робити, адже його згорання загрожує здоров’ю населення, а також забруднює повітря, водойми та ґрунт.

За порушення закону про паління листя та залишків сухої рослинності (за статтями 77-1 КУпАП та 82 КУпАП) можна отримати значний штраф до 6120 грн.

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З тліючого листя виділяється дим з отруйною сумішшю оксиду азоту, пилу, важких металів, чадного газу, діоксанів і діоксинів, які пригнічують імунну систему та стають причиною розвитку раку.

Але й просто залишити органіку у саду теж не можна. Адже вона перешкоджає проникненню повітря та сонячного світла до газону. ТСН.ua радить, як можна використати опале листя.

1. Створити листовий перегній. Помістіть органіку в спеціальні мішки для перегною (хоча можна використати і звичайні, просто зробити проколи), утрамбувати і залишити у вологому місці на 1-1,5 років. Використовується для покращення ґрунту чи в якості підкислювача для деяких видів рослин.

2. Компостування опалого листя. Перед тим, як додати в компостну купу чи спеціальну яму, його необхідно подрібнити. Щоб отримати максимальну користь, перекладайте листя з перегноєм (або звичайним ґрунтом) шарами. Спочатку —товстий шар з подрібненого опалого листя (не менше 30 см), потім перегній і так далі. Через рік ви отримаєте якісний та натуральний компост.

3. Як матеріал для теплих грядок. Чи можна закопувати листя? Не тільки можна, але й потрібно! Адже так ви зможете отримати весняний урожай набагато раніше. Для цього заздалегідь підготувати траншеї та покладіть в них опале листя до самих країв. Зверху краще додати різні зелені залишки і подрібнену траву. Не забудьте полити водою (за дощової погоди вистачить природної вологи). Викопаний ґрунт для майбутніх теплих грядок залиште поруч. З приходом весни землю насипте на осіле листя та вкрийте будь-яким нетканим матеріалом. Після кількох днів такого “зігрівання” можна висаджувати розсаду.

4. Опале листя — це захист від бур’янів та морозу. Просто розкидайте невелику його кількість під квітами на клумбах та кущами. Воно стане природною перешкодою на шляху бур’янів. Не забудьте перекопати або зібрати граблям пріле листя з приходом весни.

5. Утеплення троянд та інших багаторічних рослин на зиму. Теплолюбні чагарники, як ось троянди чи гортензії, дуже бояться сильних морозів. Тому опале листя можна використовувати для їх укриття на зимовий період. Зверніть увагу, щоб в рослинах не завелись шкідники, використовуйте лише здорову та суху органіку.

6. Як добриво для газону. Пройдіться по своїй ділянці газонокосаркою (якщо у вас модель з коробом для збирання трави, краще перед процедурою його зняти в суху погоду. Мілко подрібнене листя залишиться між травою та з часом проникне в ґрунт. Це покращить його структуру, стане природнім добривом.

7. Утилізація листя для розсади та кімнатних рослин. Для цього вам також знадобляться бур’яни без коріння, суха трава та квіти. Все перемішайте та покладіть у пакет. Не забувайте струшувати його час від часу. Коли процес компостування завершиться, суміш підходить для вирощування кімнатних рослин.

Як бонус: Опале листя може підійти для оформлення дитячих осінніх композицій в садок чи школу. Використовуйте природні матеріали для розвитку моторики та уяви дитини, створюючи аплікації чи інші вироби разом зі своєю малечею. Такі заняття подобаються дітям будь-якого віку. А ще з яскравого листя оригінальної форми виходять цікаві декоративні композиції, букети та вінки, які прекрасно впишуться в осінній інтер’єр будинку чи квартири.

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