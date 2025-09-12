ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Пальне для Суперлюдей: мережа UPG розпочала співпрацю з Superhumans Новини компаній

Українська мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG розпочала співпрацю з українським центром воєнної травми Superhumans. Компанія забезпечуватиме пальним медичний транспорт, який щотижня здійснює дві прицільні евакуації з прифронтових територій до профільних лікарень.

Пальне для Суперлюдей: мережа UPG розпочала співпрацю з Superhumans

Прицільна евакуація дозволяє доставляти поранених одразу до закладу потрібної спеціалізації. Завдяки меншій кількості пересадок і скороченому часу в дорозі поранені герої мають більше шансів на відновлення та збереження функціональності кінцівок. 

«Для UPG - це партнерство про відповідальність. Superhumans системно рятують поранених і ведуть їх шляхом від стабілізації до відновлення. Для нас честь підсилювати цю ланку тим, що вміємо найкраще: забезпечувати якісним пальним і зручною логістикою без зайвих пауз. Там, де потрібні швидкість, потужність і впевненість, транспорт має рухатися без затримок», — зазначає Олександр Матюшенко, CEO групи компаній UPG.

Superhumans Center - Всеукраїнський центр воєнної травми, що спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, фізичній реабілітації, відновленні слуху та психологічній підтримці постраждалих від війни.

UPG – українська мережа заправно-відпочинкових комплексів із понад сотнею локацій. Компанія здійснює прямі постачання пального із провідних НПЗ Європи та США, контролює якість у власних лабораторіях і підтримує єдині стандарти на всіх етапах – від приймання партій до відпуску на колонці.

Спільна мета UPG і Superhumans – скоротити шлях до одужання там, де це найбільш потрібно, і зробити кожну евакуацію надійнішою та швидшою.

