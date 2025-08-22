«Пальне незалежних»: святкові ціни від UPG

Реклама

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG запускає спеціальну пропозицію «Пальне незалежних». Протягом святкових вихідних на всіх локаціях діятимуть оновлені ціни, щоб поїздки були приємнішими, а зупинка на комплексі залишалася легкою і передбачуваною. Ідея проста: коли країна святкує Незалежність, свобода руху має відчуватися ще виразніше, а сервіс працювати так само швидко й стабільно, як щодня.

Актуальні ціни в межах пропозиції*:

upg100 – 67,90 грн/л

upg95 – 60,90 грн/л

A95 – 56,90 грн/л

upgДП – 57,90 грн/л

ДП – 53,90 грн/л

Газ – мінус 1 грн/л від актуальної ціни

Що стоїть за неймінгом?

Це про впевненість, коли ціна зрозуміла, сервіс стабільний, а пальне відповідає заявленим показникам. Кампанія підкреслює щоденну свободу вибору, яку українці відчувають у дорозі до рідних, у міських справах або на нових мапах подорожей.

Реклама

Святковий смак у VIVO café

UPG доповнює ідею Незалежності смаком. У VIVO café діє святкове меню «з характером», у якому класичні українські страви подано сучасно і з повагою до традицій.

До святкового меню увійшли:

Борщ з характером. Насичений і глибокий, нагадує про дім, у якому завжди чекають.

Спритні деруни. Золотисті та хрумкі ззовні, ніжні всередині.

Мирні галушки. М’які й делікатні, з теплим післясмаком родинних обідів.

Шляхетний сирник. Галицька вишуканість без надмірної солодкості. Світла традиція в кожному шматочку.

Моторні мазурики. Підрум’янені та соковиті, з упізнаваним смаком і внутрішнім темпом, що підбадьорює.

Пропозиція діє протягом усього серпня у VIVO café на комплексах UPG. На перше замовлення зі святкового меню надається знижка 34% за наявності картки UPGgood у період з 1 до 31 серпня.

Якість, яка рухає країну

UPG є українською мережею заправно-відпочинкових комплексів із понад сотнею локацій у країні. Компанія постачає пальне безпосередньо з провідних НПЗ Європи та США і підтримує єдині стандарти якості на всіх етапах. На комплексах працює кухня ресторанного рівня, а баристи готують фірмову мммкаву зі свіжообсмаженої преміальної арабіки.

Реклама

UPG вітає українців із Днем Незалежності та бажає миру, легких зупинок і добрих зустрічей. Нехай кожна поїздка буде безпечною, зручною і святковою.

*Пропозиція діє з 11:00 22.08 до 23:59 24.08 по всій мережі UPG. Спеціальні ціни не сумуються. Персональні пропозиції, талони та паливні картки у період дії акції не застосовуються. Адреси локацій та деталі можна знайти в застосунку та на офіційному сайті UPG.