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Пальне в Україні дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 1 листопада
Станом на 1 листопада ціни на більшості АЗС залишилися незмінними, однак за місяць пальне суттєво подорожчало. Автогаз додав у ціні до 14,40 грн/л, а дизель — до 7 грн/л.
На українських АЗС зберігається різна цінова динаміка: поки більшість великих мереж не переглядають вартість бензину та дизеля, автогаз продовжує дорожчати. Станом на 1 листопада 2026 року зміни за добу зафіксували лише на заправках UPG — там подорожчали преміальний дизель і автогаз.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані моніторингу цін.
Ціни на пальне в Україні 1 листопада: скільки коштують бензин, дизель і автогаз
Порівняно з 31 жовтня зміни зафіксували лише в мережі UPG. Там на 1 грн/л подорожчали преміальний дизель та автогаз. На інших великих АЗС ціни залишилися без змін.
За даними моніторингу, 1 листопада вартість пального на великих мережах АЗС становить:
Бензин А-95: найдорожчий на Socar — 95,90 грн/л, найдешевший у KLO — 87,90 грн/л.
Звичайний дизель: найвища ціна на Socar — 108 грн/л.
Преміальний дизель: найдорожчий також на Socar — 111 грн/л.
Автогаз: найвища вартість на OKKO, WOG і Socar — 59,90 грн/л, найнижча на «БРСМ-Нафті» — 54,99 грн/л.
Як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за жовтень
Найбільше за жовтень подорожчав автогаз. У семи великих мережах АЗС його вартість зросла на 12,50–14,40 грн/л. Помітно піднялися також ціни на дизельне пальне, тоді як бензин А-95 дорожчав значно повільніше.
Автогаз:
OKKO, WOG і Socar — подорожчання на 14,40 грн/л.
«Укрнафта» — на 14 грн/л.
UPG — на 14 грн/л.
KLO — на 13 грн/л.
«БРСМ-Нафта» — на 12,50 грн/л.
Звичайний дизель:
За місяць дизельне пальне подорожчало на 5–7 грн/л:
OKKO і WOG — зі 99,90 до 106,90 грн/л (на 7 грн/л).
KLO — на 6,60 грн/л.
UPG, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» — на 5 грн/л.
Преміальний дизель:
Ціни на преміальні марки дизеля зросли на 5–7,50 грн/л:
KLO — зі 100,90 до 108,40 грн/л (на 7,50 грн/л).
OKKO, WOG і Socar — на 7 грн/л.
UPG — на 6 грн/л.
«Укрнафта» — на 5 грн/л.
Бензин А-95:
На відміну від газу та дизеля, звичайний бензин подорожчав лише в чотирьох мережах:
KLO та «БРСМ-Нафта» — на 2 грн/л.
UPG і Socar — на 1 грн/л.
OKKO, WOG та «Укрнафта» — без змін.
Преміальний бензин А-95+:
UPG, Socar і KLO — подорожчання на 1 грн/л.
В інших мережах, які продають цей вид пального, ціни не змінилися.
Бензин А-100:
KLO — подорожчання на 2 грн/л.
UPG і Socar — на 1 грн/л.
OKKO і WOG — без змін порівняно з 1 жовтня.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua з’ясовував, скільки може коштувати пальне в Україні до кінця 2026 року. Економістка Олена Нусінова пояснила, що подальша динаміка цін залежатиме насамперед від ситуації на світовому енергетичному ринку, геополітичних ризиків і вартості імпортного пального. За негативного сценарію бензин А-95 може подорожчати майже до 100 грн за літр.