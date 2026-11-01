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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пальне в Україні дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 1 листопада

Станом на 1 листопада ціни на більшості АЗС залишилися незмінними, однак за місяць пальне суттєво подорожчало. Автогаз додав у ціні до 14,40 грн/л, а дизель — до 7 грн/л.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Ціни на пальне в Україні 1 листопада 2026 року

Ціни на пальне в Україні 1 листопада 2026 року / © ТСН

На українських АЗС зберігається різна цінова динаміка: поки більшість великих мереж не переглядають вартість бензину та дизеля, автогаз продовжує дорожчати. Станом на 1 листопада 2026 року зміни за добу зафіксували лише на заправках UPG — там подорожчали преміальний дизель і автогаз.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані моніторингу цін.

Ціни на пальне в Україні 1 листопада: скільки коштують бензин, дизель і автогаз

Порівняно з 31 жовтня зміни зафіксували лише в мережі UPG. Там на 1 грн/л подорожчали преміальний дизель та автогаз. На інших великих АЗС ціни залишилися без змін.

За даними моніторингу, 1 листопада вартість пального на великих мережах АЗС становить:

  • Бензин А-95: найдорожчий на Socar — 95,90 грн/л, найдешевший у KLO — 87,90 грн/л.

  • Звичайний дизель: найвища ціна на Socar — 108 грн/л.

  • Преміальний дизель: найдорожчий також на Socar — 111 грн/л.

  • Автогаз: найвища вартість на OKKO, WOG і Socar — 59,90 грн/л, найнижча на «БРСМ-Нафті» — 54,99 грн/л.

/ © Главком

© Главком

Як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за жовтень

Найбільше за жовтень подорожчав автогаз. У семи великих мережах АЗС його вартість зросла на 12,50–14,40 грн/л. Помітно піднялися також ціни на дизельне пальне, тоді як бензин А-95 дорожчав значно повільніше.

Автогаз:

  • OKKO, WOG і Socar — подорожчання на 14,40 грн/л.

  • «Укрнафта» — на 14 грн/л.

  • UPG — на 14 грн/л.

  • KLO — на 13 грн/л.

  • «БРСМ-Нафта» — на 12,50 грн/л.

Звичайний дизель:

За місяць дизельне пальне подорожчало на 5–7 грн/л:

  • OKKO і WOG — зі 99,90 до 106,90 грн/л (на 7 грн/л).

  • KLO — на 6,60 грн/л.

  • UPG, Socar, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» — на 5 грн/л.

Преміальний дизель:

Ціни на преміальні марки дизеля зросли на 5–7,50 грн/л:

  • KLO — зі 100,90 до 108,40 грн/л (на 7,50 грн/л).

  • OKKO, WOG і Socar — на 7 грн/л.

  • UPG — на 6 грн/л.

  • «Укрнафта» — на 5 грн/л.

Бензин А-95:

На відміну від газу та дизеля, звичайний бензин подорожчав лише в чотирьох мережах:

  • KLO та «БРСМ-Нафта» — на 2 грн/л.

  • UPG і Socar — на 1 грн/л.

  • OKKO, WOG та «Укрнафта» — без змін.

Преміальний бензин А-95+:

  • UPG, Socar і KLO — подорожчання на 1 грн/л.

  • В інших мережах, які продають цей вид пального, ціни не змінилися.

Бензин А-100:

  • KLO — подорожчання на 2 грн/л.

  • UPG і Socar — на 1 грн/л.

  • OKKO і WOG — без змін порівняно з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з’ясовував, скільки може коштувати пальне в Україні до кінця 2026 року. Економістка Олена Нусінова пояснила, що подальша динаміка цін залежатиме насамперед від ситуації на світовому енергетичному ринку, геополітичних ризиків і вартості імпортного пального. За негативного сценарію бензин А-95 може подорожчати майже до 100 грн за літр.

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