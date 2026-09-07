Пальне в Україні знову здорожчає: експерт спрогнозував можливе зростання цін

Пальне, АЗС / © Associated Press

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В Україні найближчим часом може зрости вартість бензину та дизельного пального. За прогнозом експерта паливного ринку, ціни можуть додати близько 3 грн за літр уже до кінця наступного тижня.

Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в ефірі «Новини.LIVE».

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За словами Куюна, причиною можливого здорожчання є стрімке зростання вартості нафтопродуктів на світовому ринку. Ціни вже перевищили 1400 доларів за тонну, що стало максимальним рівнем від початку року.

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«Ціни додадуть, я думаю, зараз ще 3 гривні десь на літрі. А далі будемо дивитися, що буде відбуватися у світі», — зазначив експерт.

Україна практично повністю залежить від імпортного пального, тому зміни світових цін безпосередньо впливають на вартість на українських АЗС. Зокрема, дизель, який зараз коштує близько 92 грн за літр, може здорожчати приблизно до 95 грн/л. Бензин А-95 також може додати близько 3 грн за літр.

Водночас остаточний рівень цін залежатиме від подальшої ситуації на світовому ринку. Якщо вартість нафтопродуктів продовжить зростати, ціни в Україні можуть підвищуватися й надалі.

Як ми писали, в Україні помітно зросли ціни на пальне — дорожчають бензин, дизель та автогаз. Найбільше на ситуацію впливає здорожчання нафтопродуктів на світовому ринку, через що українські мережі АЗС переглядають ціни. Вартість пального відрізняється залежно від мережі та регіону, тож водіям варто готуватися до подальших змін цін.

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