"Пального везуть багато": експерт пояснив, чому в Україні насправді зросли ціни на бензин

"Пального везуть багато": експерт пояснив, чому в Україні насправді зросли ціни на бензин

Причиною високих цін на бензин в Україні є не дефіцит пального, а ажіотажний попит. Так, багато водіїв стоять у чергах для того, щоб залити 10 л у вже повний бак.

Щодо цін, то 10 днів тому бензин коштував 40-45 грн/л, зараз же ціна набагато вища.

Про це директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Коли складаємо прогнозний баланс, все одно не розраховуємо на такий ажіотаж. Якщо підсумувати все, що постачають до Києва, це не дуже відрізняється від довоєнного рівня. Тобто пального везуть багато, але таке враження, що воно йде в суху землю, тому що люди... Ми бачимо цей приватний транспорт – і кожна машина з каністрою. І саме тому не вдається так швидко ліквідувати той дефіцит", – пояснив експерт.

Також читайте Криза пального в Україні може тривати до липня - експерт

За його словами, багато водіїв стоять у чергах, щоб "залити 10 літрів у повний бак" попри те, що не мають критичної потреби в пальному.

Куюн також звернув увагу на те, на скільки здорожчало пальне в Україні.

"Зараз ми 52, 58, 60 гривень за літр бачимо в ключових мережах. Це вже реакція на високий попит, і я не знаю, можливо, це – не кінцевий рівень, можливо, вона буде ще вищою для того, щоб і далі намагатися побороти цей ажіотажний попит", – припустив експерт.

Нагадаємо, раніше Куюн заявив, що вартість бензину до 55 грн/л і дизельного пального до 60 грн/л максимально відповідає нинішнім ринковим реаліям.

Черги на заправках та бензин по 60 гривень – дефіцит пального продовжується

Читайте також: