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Паломники вірять в ЗСУ: стало відомо, скільки хасидів уже прибуло до Умані

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Паломники вірять в ЗСУ: стало відомо, скільки хасидів уже прибуло до Умані

Фото: ynet.co.il

До Умані Черкаської області незважаючи на війну прибувають паломники.

Станом на 19 вересня до Умані прибуло вже 4000 паломників. 

Про це повідомляє Об'єднана єврейська общини України. 

Хасиди з усього світу їдуть до Умані, щоб відзначити свято Рош га-Шана. 

"Відсьогодні починається масовий заїзд до Умані великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Умані Черкаської області обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
731
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