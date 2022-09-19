Паломники вірять в ЗСУ: стало відомо, скільки хасидів уже прибуло до Умані

До Умані Черкаської області незважаючи на війну прибувають паломники.
Станом на 19 вересня до Умані прибуло вже 4000 паломників.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська общини України.
Хасиди з усього світу їдуть до Умані, щоб відзначити свято Рош га-Шана.
"Відсьогодні починається масовий заїзд до Умані великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Умані Черкаської області обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів.
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