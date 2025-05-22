Палили авто ЗСУ та "Укрзалізницю": СБУ спіймала 6 поплічників ворога

Затриманий за роботу на Росію підліток / © СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох нових поплічників спецслужб Росії. Зловмисники скоювали підпали авто Сил оборони України та об’єктів «Укрзалізниці» на півночі, сході та півдні країни.

Про це повідомила СБУ.

Замовлення російських спецслужб виконували завербовані ФСБ місцеві жителі. Вік наймолодшого зловмисника — 13 років. Усі вони потрапили у поле зору ворога під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.

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За даними слідства, фігуранти спершу погоджували з кураторами потенційні цілі, після чого підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, у Дніпропетровській області правоохоронці затримали двох неповнолітніх з міста Самар. Підлітки спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів.

Після цього зловмисники мали виявляти та підпалювати службові авто українських військових, але не встигли цього зробити. Поплічників ворога затримали за гарячими слідами після злочинів на залізниці.

Водночас в Одеській області було затримано трьох осіб, які працювали на ФСБ Росії. Це жителі Одеси віком 17 та 18 років, а також 27-річний мешканець Чорноморська. Вони порізно виконували замовлення росіян.

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Зловмисники знищили три релейні шафи «Укрзалізниці» та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

Окрім того, у Чернігові затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського військового. Чоловік хотів підпалити транспорт просто на території станції та вдати, начебто це скоїли сторонні особи, що пробралися на територію у темну пору доби.

В СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли той уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями:

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диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану.

Затримані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта.

Затриманий зловмисник, який виконував завдання на замовлення Росії / © СБУ

Затриманий зловмисник, який виконував завдання на замовлення Росії / © СБУ

Затриманий зловмисник, який виконував завдання на замовлення Росії / © СБУ

Нагадаємо, у квітні контррозвідка СБУ провела успішну операцію з викриття російських агентів, які мали скоїти два теракти у Дніпропетровській області — підірвати авто ЗСУ та будівлю ТЦК.

А в середині травня СБУ з поліцією затримали п’ятьох людей, які здійснювали підпали в різних регіонах України на замовлення ворога. Один зі зловмисників намагався спалити синагогу у Кривому Розі.

Водночас у Рівненській області вдалося викрити двох 18-річних російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції на замовлення Росії.

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