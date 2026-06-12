Паливна криза дісталася до Маріуполя: бензин відпускають за талонами, черги зростають

У Маріуполі запровадили талони на бензин / © Associated Press

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У тимчасово окупованому Маріуполі виник дефіцит бензину, а на АЗС утворюються великі черги.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольської міської ради.

«У тимчасово окупованому Маріуполі загострюється паливна криза. На частині автозаправних станцій бензин уже відсутній, на інших його відпускають лише за талонами. Через дефіцит містяни змушені годинами стояти в чергах, а ціни на пальне продовжують зростати», — йдеться у повідомленні.

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За даними МВА, від початку червня в Маріуполі спостерігаються перебої з постачанням бензину. Також зростає вартість бензину.

У міськраді зазначили, що російські окупанти називають причинами дефіциту «порушення логістики постачання пального», зокрема, через ураження українськими дронами вантажівок між тимчасово окупованим Кримом та Ростовською областю РФ.

Паливна криза у Росії — останні новини

Росія охоплена масштабною паливною кризою, спричиненою серйозним скороченням внутрішнього виробництва на тлі триваючих ударів безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ). Дефіцит бензину та дизелю призвів до різкого стрибка цін, обмежень на продаж та кілометрових черг на АЗС у багатьох регіонах.

Проблеми у росіян стали наслідком ударів ЗСУ по логістиці та мостах, що сполучають тимчасово окупований Крим.

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У ніч проти 11 червня ЗСУ вгатили по чотирьох переправах на під’їздах до Криму. Після атак 9 червня Чонгарський міст став повністю непридатним для руху транспорту. Через це російські війська почали перекидати вантажі іншими шляхами, однак один із таких маршрутів також потрапив під удар.

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