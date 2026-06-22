Паливна криза у Криму: експерт оцінив потенційні наслідки для Росії

Черги на АЗС / © скриншот з відео

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Перебої з пальним в окупованому Криму здатні створити для Росії серйозні труднощі. Їх можна порівняти з наслідками ударів ЗСУ.

Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі «Новини.LIVE».

«Ми атакуємо і нас атакують дуже боляче. Дуже великі втрати, палять все, що горить», — сказав він.

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За його словами, ситуацію ускладнюють не лише логістичні збої, а й панічні настрої серед населення. Саме вони можуть ще більше загострити дефіцит.

«Так перерізати логістику… Це дуже майстерна робота. Я думаю, сезон у Криму буде цікавий. Але ще цікавіше, що відбуватиметься на континетальній скажімо Росії. У наших союзників тут паніка. Чим більше вони будуть купляти у каністри, там краще. Це буде потужніше, ніж наша зброя», — впевнений експерт.

Він також нагадав про досвід України у 2022 році, коли через ажіотаж попиту люди масово скуповували пальне і швидко спустошували заправки.

Експерт припускає: якщо подібна ситуація розгорнеться в Криму або на території Росії, це може мати відчутні наслідки для їхньої логістики.

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Як ми писали, РФ навряд чи добровільно відмовиться від Криму, адже для Кремля це не просто територія, а питання політичного виживання. Утримання півострова напряму пов’язане з іміджем кремлівського диктатора Володимира Путіна та його оточення. А відтак росіяни намагатимуться триматися за Крим до останнього. Попри проблеми на півострові, РФ і далі чіпляється за контроль над ним, зокрема через символічне значення таких об’єктів, як Керченський міст.

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