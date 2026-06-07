Паливний колапс для окупантів: ЗСУ вдарили по двох стратегічних нафтобазах у Криму

Сили спеціальних операцій підтвердили удари по нафтових об’єктах у окупованому Криму

Реклама

У ніч проти 7 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ провели блискучу серію ударів по глибокому тилу ворога в окупованому Криму. Атаки зазнали нафтосховища російської армії на окупованому півострові.

Про це передає Командування Сил спеціальних операцій.

Нафтобаза ‘‘Семиколодезянська’’ у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Росіяни використовували її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

Реклама

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

Крім того, українські безпілотники у Феодосії за 250 км від лінії бойового зіткнення уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

Нагадаємо, що у районі Чонгара зафіксовано ймовірний удар по мосту. Окупаційна влада заявляє про атаку дронів і перекриття руху до Криму через пункт «Джанкой».

Реклама

Раніше ми писали, що в окупованому Криму через систематичні атаки українських безпілотників на логістичні шляхи виникла серйозна паливна криза, що призвела до обмежень і заборони продажу бензину.

Новини партнерів