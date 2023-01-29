"Пам’ятаємо історію, пишаємося та наближаємо перемогу": Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут (фото, відео)

У церемонії також взяли участь керівник ОП, його заступник, головнокомандувач ЗСУ, голова Міноборони та секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зауважив Зеленський, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.

"Вічна пам’ять полеглим у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років! Вічна слава Героям Крут! Слава Україні!", - йдеться в дописі Зеленського у Телеграм.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У церемонії також взяли участь керівник ОП, його заступник, головнокомандувач ЗСУ, голова Міноборони та секретар РНБО. / Фото: president.gov.ua

Квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Наприкінець пролунав державний гімн України, після чого воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут.

Нагадаємо, з нагоди роковин бою під Крутами головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначив, що зараз українські воїни гідно продовжують справу героїв Крут, які поклали свої життя задля незалежності України. Ціна боротьби за вільну державу - висока. але ціна поразки - значно вища.

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