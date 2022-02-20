"Пам'ятаймо, у нас є спільний ворог": грузинський телеканал зворушливо підтримав Україну (відео)

Ведуча телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі заговорила українською мовою.

Грузія, яка свого часу також стала жертвою російської агресії, висловила підтримку Україні.

Ведуча телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі заговорила українською мовою.

Також читайте Макрон знову телефонував до Путіна та Зеленського: про що говорили

Відповідне відео опублікував журналіст Остап Яриш у Facebook.

"Пам’ятаймо, що у нас є спільний ворог, і це — Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов’язково переможемо", - сказала телеведуча.

Слова підтримки Україні на грузинському телебаченні მთავარი არხი • Mtavari Arkhi: «Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це — Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов’язково переможемо». Опубліковано Ostap Yarysh Субота, 19 лютого 2022 р.

Нагадаємо, 7 серпня 2008 року Росія напала на Грузію. Російські регулярні війська, не приховуючи розпізнавальних знаків та належності до армії РФ, перетнули кордон через Рокський тунель і увійшли на територію Грузії. Тієї ж ночі вони обстріляли територію країни, і грузинська армія була просто змушена воювати. Грузини спробували взяти під свій контроль територію Південної Осетії. У відповідь росіяни "прийшли на допомогу братньому народу". Наслідком стали обстріли та бомбардування грузинських міст і сіл, захоплення портів та доріг. Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії за участі міжнародних посередників було досягнуто домовленості про припинення вогню.

Ця війна стала першою на пострадянському просторі, де Росія відкрито напала на сусідню країну.

Зазначимо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу війну в Європі від 1945 року. За його словами, план уже певною мірою розпочався.

Читайте також: