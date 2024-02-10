Пам’ятайте уроки історії: українець подарував очільнику МЗС Угорщини шматок російського танка

Петер Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.

Керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто шматок російського танка, спаленого у битві за Київ. Їхня зустріч відбулася під час Європейської конференції в Гарвардському університеті (США).

Про це Прокопенко розповів у Facebook.

"Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь ласка, пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року," – сказав Прокопенко, коли передавав металевий фрагмент угорському міністру.

Олексій Прокопенко зазначив, що Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто під час Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є закликав припинити постачання зброї Україні, бо це "затягує війну".

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