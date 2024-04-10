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“Памʼятник державній зраді”: Безугла показала правки до законопроєкту про мобілізацію і шокувала Мережу (фото)

“Памʼятник державній зраді”: Безугла показала правки до законопроєкту про мобілізацію і шокувала Мережу (фото)

Марʼяна Безугла показала правки до законопроєкту про мобілізацію і вразила їхнім обʼємом. Фото: Facebook

Користувачі обурені побаченим.

Народна депутатка Марʼяна Безугла показала фото всіх правок до законопроєкту про мобілізацію

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

“Пам’ятник депутатському популізму: 4293 правки до законопроєкту про мобілізацію”, — написала Безугла. 

Допис вона доповнила світлиною:

Правки до законопроєкту про мобілізацію. Фото: Facebook Марʼяни Безуглої / ©
Правки до законопроєкту про мобілізацію. Фото: Facebook Марʼяни Безуглої

Користувачі вже прокоментували побачене, зокрема пишуть, що це “памʼятник державній зраді”:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. 

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