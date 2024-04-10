“Памʼятник державній зраді”: Безугла показала правки до законопроєкту про мобілізацію і шокувала Мережу (фото)

Користувачі обурені побаченим.
Народна депутатка Марʼяна Безугла показала фото всіх правок до законопроєкту про мобілізацію.
Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
“Пам’ятник депутатському популізму: 4293 правки до законопроєкту про мобілізацію”, — написала Безугла.
Допис вона доповнила світлиною:
Користувачі вже прокоментували побачене, зокрема пишуть, що це “памʼятник державній зраді”:
Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
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