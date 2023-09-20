Пам'ятники Щорсу та Пушкіну позбавлять охоронного статусу і їх можна буде демонтувати

Після вилучення з держреєстру пам'ятники будуть позбавлені охоронного статусу, тож їх можна буде переносити або демонтувати.

Незабаром в Україні дозволять демонтувати пам’ятники Олександру Пушкіну, Миколі Щорсу та іншим російським діячам. Такі дії ініціювало Міністерство культури.

Про це повідомляє МКІП.

Про які саме пам'ятники йдеться:

пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті (раніше – проспект Перемоги),

пам’ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка,

могила генерала Ватутіна в Маріїнському парку.

Також із Державного реєстру нерухомих пам’яток хочуть вилучити пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі; пам'ятники князю Воронцову в Одесі та полководцю Суворову в Ізмаїлі; пам'ятник адміралу Ушакову в Херсоні; меморіальні комплекси "Україна – визволителям" в Ужгороді та "Борцям революції" в Луганську.

Відповідний проєкт постанови Кабміну внесуть на розгляд уряду. Перед цим його мають узгодити з іншими державними органами, зазначають у Мінкульті.

"Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають ухвалити остаточне рішення про демонтаж і переміщення об’єктів", – кажуть у міністерстві.

Тим часом у Росії під час реконструкції радянського пам’ятника “воїну-визволителю” його замінили. Для нього викопали спеціальну могилу, в якій із почестями його “поховали”.

Читайте також: