«Памфір» іде на BAFTA та змагається за право представляти Україну на Oscar

Українська кінострічка, яка вже здобула славу на світових аренах кінематографу, продовжує представляти Україну в світі на своєму шляху до вершини визнання.

«From Ukraine, a film that blazes with talent» («Український фільм, який «запалює талант»).

«A first film of great mastery» («Перший фільм великої майстерності»).

«The birth of filmmaker» («Народження режисера»).

Під такими заголовками вийшли відгуки від міжнародних кінокритиків в світовій пресі після прем’єри кінострічки на Каннському міжнародному кінофестивалі та більш, ніж 60-ти фестивалях у 30-ти країнах світу, серед яких Роттердам, Карлові Вари та Raindance.

The Guardian, Le Monde, Times, Le Figaro, Financial Times, Empire Magazine, Observer, Sunday Times - тільки невеликий перелік світових ЗМІ, на шпальтах яких українську кінострічку зустріли з неймовірним захопленням.

Не оминули увагою драму і найбільші міжнародні галузеві видання - як то Hollywood Reporter, Variety, Cineuropa, Screen Daily, Screen International, Deadline, International Cinephile Society.

Загалом фестивальна премʼєра фільму відбулася на всіх континентах.

У доробку - 18 нагород: зокрема, за накращий фільм, сценарій, роботу режисера, оператора та виконавців головних ролей. А також номінація від Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року».

Режисером та автором кінострічки, знятої ще до повномасштабного вторгнення, є Дмитро Сухолиткий-Собчук - член Європейської Кіноакадеміі‌ та Украі‌нськоі‌ Кіноакадеміі‌. Учасник Berlinale Talents і Locarno Film Academy.

Оператор картини – Микита Кузьменко. Випускник Global Cinematography Institute в Лос-Анджелесі, нагороджении‌ премією MTV. Оператор рекламних роликів для брендів NIKE, DIOR та музичних кліпів для наи‌більших зірок світу Cardie B, Harry Styles, The Weekend, Elton John x Britney Spears.

Продюсерка фільму - Олександра Костіна, членкиня Європейської кіноакадемії. Минулого року отримала нагороду від американської кіноакадемії Academy Gold Fellowship for Women Award.

«Памфір» - творіння української команди у співпраці з партнерами із Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембурга. Та фінансуванням із Швеції, Швейцарії, Нідерландів та Ліхтенштейна.

До команди продюсерів фільму також увійшли члени американської та європейської кіноакадемій, які мають досвід здобуття номінацій на Оскар для своїх попередніх фільмів та співпрацювали з такими грандами як A24, Warner Brothers, Focus Features.

Кінокартина завоювала любов глядачів по всьому світу. Успішний кінопрокат фільму вже відбувся у сотнях кінотеатрів в Україні, Франції, Польщі, Швейцарії, Ліхтенштейні, Греції, Литві, Великобританії, Італії та Ірландії, а також запланований в Канаді, США, Індонезії, країнах Балтії, Нідерландах та Словаччині.

«Памфір» - це фільм, який оповідає про безумовну любов сім’ї, яка має побічну дію, на тлі підготовки до карнавалу Маланки, унікальної української традиції, що внесена до нематеріальної спадщини UNESCO.

Та це не тільки фільм, а й цілий всесвіт, який створила його команда. Виставки костюмів та реквізиту, ювелірні прикраси, експозиції в музеях, які з успіхом були представлені в Україні, а в наступні місяці будуть популяризувати українську культуру в Лондоні, Парижі, Берліні, Нью-Йорку, Копенгагені та Лос-Анджелесі.

«Памфір» - одне з найважливіших художніх висловлювань про нинішню Украі‌ну — наш незламнии‌ дух».