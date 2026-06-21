Пам'ять, що веде крізь хмари: в Одесі відкрили масштабний меморіал воїнам-студентам

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У церемонії відкриття, як повідомляє телеканал «Репортер», взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, представники влади, військовослужбовці, студенти та викладачі.

У Силах оборони України сьогодні служать близько 160 студентів та 12 викладачів НУ «ОЮА». Попри право на відстрочку, вони вирішили долучитися до захисту держави.

Під час заходу у відеоформаті звернувся керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він подякував студентам, що стали на захист України, та наголосив, що саме в НУ «ОЮА» навчається одна з найбільших в Україні спільнот студентів-військовослужбовців.

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Також під час відкриття меморіалу виступив президент НУ «ОЮА» Сергій Ківалов.

«На превеликий жаль, не всі з них повернулися додому. На меморіалі навічно закарбовано імена студентів і випускників Університету, які полягли за свободу, незалежність і майбутнє України», — наголосив Ківалов.

Одним із ключових образів меморіалу стали сходи, що ведуть крізь хмари. За задумом авторів, вони символізують шлях полеглих захисників у вічність.

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