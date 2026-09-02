Пам'ятник Шекспіру в полтавському ботсаду викликав бурю емоцій в Мережі (відео)

Шекспір / © Архів

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У Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Поруч також встановили та відкрили сонячний годинник.

Про це повідомляє ІРТ ПОЛТАВА.

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За словами організаторів, монумент Шекспіру став першим в Україні пам’ятником видатному англійському драматургу.

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Проте після появи фотографій з відкриття у соцмережах користувачі активно обговорюють зовнішній вигляд скульптури.

Реакція Мережі

Частина коментаторів поставила під сумнів художнє рішення та те, наскільки пам’ятник схожий на Шекспіра.

«По-перше — до чого? По-друге — хто це, не зрозумій що, створив?» — написав один із користувачів.

«Я вибачаюсь, то є Шекспір? Серйозно? Чи я то робота? - запитав інший.

«Жах... це якийсь алкаш з дефективним поглядом... Люди, це хто автор???? Шок!» — йдеться в одному з коментарів.

Також користувачі поставили під сумнів доцільність встановлення пам’ятника.

«Чим би діти не баловались, бо робити більше нічого...» — написала одна з коментаторок.

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Один із користувачів запропонував замість пам’ятника Шекспіру встановити в центрі міста скульптуру очільниці Полтави.

Нагадаємо, влітку у Києві демонтували захисні конструкції навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому.

Також йшлося про те, яким буде пам’ятник гетьману в Києві та що кажуть скульптори про майбутній пам’ятник Івану Мазепі.

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