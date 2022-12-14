Пампушки, колачі та пляцки: святкова західноукраїнська випічка на Різдво

Зовсім скоро Різдво та Святвечір, до яких українці завжди готуються з особливим натхненням. Серед наших предків існувала традиційна святкова випічка. ТСН.ua зібрав п'ять рецептів десертів, які варто спробувати приготувати.

Новорічні та різдвяні свята у багатьох асоціюються саме зі столом, яким ломиться від смачних страв. І, звичайно, на десерт завжди присутня ароматна випічка. На заході України існували свої традиції підготовки до зимового періоду та святкування Різдва. Тому тут можна знайти чимало цікавих рецептів святкової випічки. Пропонуємо вам спробувати приготувати їх разом зі своєю сім'єю, щоб відчути справжній аромат і смак свята.

Пампушки

Для українців з західних регіонів пампушки є справжнім символом Різдвяного періоду. Кожна родина готувала їх за своїм рецептом, а тому варіантів дуже багато. Тому тут ми вирішили поділитися з вами найпростішим рецептом.

Пампушки / Фото: YouTube

Інгредієнти:

25 г пресованих дріжджів;

250 мл молока;

100 мл води;

1 яйце;

1 ст. ложка олії;

1 ч. ложка оцту;

1 ст. ложка цукру;

1 ч. ложка солі без гірки;

3-3,5 склянки борошна (склянка 250 мл).

Спосіб приготування:

У досить глибоку миску влити молоко. Додати цукру та дріжджів. Ретельно розмішати вінчиком, щоб не було грудочок. До молока додати одне яйце. Знову збити суміш до однорідності. Додати оцет та олію, не забудьте посолити. Перемішати. Тепер додається борошно і ретельно розмішуєься, щоб не було грудочок. Можна вводити борошно поступово. Тісто потрібно накрити харчовою плівкою та рушником, залишивши на півтори години, щоб воно підійшло. Коли тісто збільшилося в об'ємі в два рази, його потрібно ще раз перемішати руками. Посипати борошном робочу поверхню, викласти на нього тісто та розкачати (товщина не більше 1 см). Вирізати пампушки за допомогою склянки. Залишити їх підійти у теплому приміщенні (хвилин 10-15). Смажити пампушки потрібно в добре розігрітій олії з обох сторін на середньому вогні до рум'яності. Готові пампушки потрібно викласти на паперовий рушничок, щоб він увібрав лишній жир.

За бажанням можна прикрасити готові пампушки цукровою пудрою.

Колач

Традиційна страва без якої не обходився Святвечір на Галичині. Колач — особлива булка, яку сплітають з 4-6 валків тіста. В деяких регіонах його називали струцля. Він є символом Дитя Божого, який сповитий в пелені. Приготувати колач досить просто.

Колач / Фото: commons.wikimedia.org

Інгредієнти:

1 л борошна;

50 г дріжджів;

1 ст. ложка молока;

1 ст. ложка цукру;

4 жовтка;

1/3 склянки розтопленого вершкового масла;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Спочатку готується так звана "розчина". До 1 л борошна додають 50 г дріждів, 1 ст. ложку молока та стільки ж цукру. Добре перемішують. Розчина повинна бути густою, наче сметана. Її залишають, щоб скисла. Після цього додають жовтки, дрібку солі, ще трохи цукру та борошна за необхідності, 1/3 склянки розтопленого масла. Тісто потрібно довго місити, поки воно почало відставати від рук. Тоді накрити рушником, поставити в тепле місце, щоб підійшло. Коли вже почне тріскатися, можна викладати на присипану борошном стільницю та ділити на 3-4 частини. З них заплітається щось схоже на косу. Готовий колач викладається у форму та залишається на 10-15 хв, щоб тісто ще трішки піднялося. Перед випіканням змастити яйцем, присипати маком. Випікати в печі або добре розігрітій духовці до брунатної скоринки.

Маківник або завиванець з маком

Ця святкова випічка популярна не лише на західних регіонах України, але й в сусідній Польщі. Тут без смачного десерту не уявляють Різдвяні свята. Готується завиванець досить просто, але розлітається за святковим столом миттєво.

Маківник або завиванець з маком / Фото: commons.wikimedia.org

На три маківника вам знадобляться такі інгредієнти:

500 г пшеничного борошна;

180 мл молока;

150 г розтопленого масла (остудити);

6 яєць (білки та жовтки окремо);

43 г свіжих дріжджів;

6 ложок цукру;

1/2 ложечки солі;

1,5 ложки спирту (або рому, горілки);

2 ложечки ванільного цукру;

500 г маку;

200 г цукру (на макову начинку);

100 г родзинок;

50 г посічених волоських горіхів;

1 ложка меду;

аромат мигдалю для смаку;

дрібка кардамону;

1 ложка м’якого масла;

1склянка цукрової пудри;

3-4 ложки гарячої води.

Спосіб приготування:

Мак залити окропом, щоб вода повністю покривала зернята. Накрити зверху тарілкою та залишити на 30 хвилин. Потім відкрити і дати охолонути. Далі мак потрібно добре відтиснути від зайвої вологи і двічі перемолоти в м'ясорубці (ситечко з дрібними отворами). Якщо мак змелений цей пункт можна пропустити. Взяти трохи тепле молоко, перемішати з ложкою цукру, додати дріжджі і 4 столові ложки борошна. Прикрити рушником, залишити в теплому місці на 10-15 хвилин. Отриманий розчин змішати з іншим борошном, 6 жовтками, 5 ложками цукру, ванільним цукром, сіллю та спиртом. Поступово вливати розтоплене масло, вимішуючи. Поставити в тепле місце на 1-1,5 годин. Для макової начинки до маку додати родзинки, 200 г цукру, посічені волоські горіхи, ложку меду. Перемішати. Яєчні білки збити до стійких піків. Додати до макової начинки і ретельно перемішати. Розділити тісто на три рівні частини. Кожну розкачати у прямокуник (товщина близько 3 мм). Викласти 1/3 начинки, залишивши на краях до 2 см. Загорнути у рулет. Кінці добре склеїти. Викласти рулети на папір для запікання, змастити олією. Випікати у розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин. Скоринка повинна стати золотисто-коричневою. Дістати, залишити, щоб охолонув.

Поки рулети ще теплі, але не гарячі, змастити сумішшю з цукрової пудри та гарячої води.

Медівник

Ще одна традиційна святкова випічка заходу України. На Святвечір тут пекли медівник ще з давніх давен. Кожна господиня мала свій рецепт десерту. Хтось додавав більше горіхів, а хтось любим прянощі (кардамон, гвоздика). Особливим компонентом медівника вважалося сливове варення. Ним перемащували коржі.

Медівник / Фото: YouTube

Інгредієнти:

100 г вершкового масла;

200 г меду;

2 яйця;

70 г цукру;

50 г сметани;

250 г борошна;

1 чайна ложка соди;

1 чайна ложка спецій;

200 г сливового варення;

150 г шоколаду;

волоські горіхи.

Спосіб приготування:

В глибокій мисці з'єднати розтоплене масло, яйця, рідкий мед та сметану. Додати цукор. Збивати до однорідної маси. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Окремо з'єднати борошно, корицю, соду, можна додати будь-які інші прянощі. Перемішати. З'єднати рідкі та сухі інгредієнти для тіста. Перемішати, щоб не було грудочок. Має вийти тісто як густа сметана. Перекласти тісто у застелену пергаментом форму. Випікати за температури 160-170 градусів одну годину. Готовий медівник витягнути з форми і остудити. Коли він охолоне, розрізати на дві рівні половини. Змастити густим сливовим варенням. Знову з'єднати половинки.

Зазвичай такі медівники поливають шоколадною помадкою та прикрашають волоськими горіхами. Тому можна розтопити шоколад та змастити ним верхню частину медівника. Викласти половинки горіхів за бажанням.

Різдвяний пляцок

Серед наших предків ідеальною різдвяною випічкою вважався ніжний, ароматний та в міру вологий пляцок. Ще й така святкова страва готується досить просто.

Різдвяний пляцок / Фото: pinterest.com

Інгредієнти:

5 яєць;

1 склянка цукру;

250 г меду;

1 склянка олії;

1 склянка міцного чорного чаю;

3 склянки борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка соди;

1 столова ложка какао;

200 г масла (маргарину);

1/2 склянки цукру (на крем);

1 чайна ложка ванільного цукру;

1/3 склянки сухого молока;

400 г варення;

70 г чорного шоколаду;

70 мл вершків 30%.

Спосіб приготування:

Білки відділити від жовтків і збити до стійких піків. По ложці додати цукор. Щоразу суміш потрібно добре збивати. Додати по одному жовтки. Також збиваємо на найнижчій швидкості міксера. Влити тонкою цівкою мед, холодний чай та олію. Змішати борошно з какао, додати соду та розпушувач, просіяти та вимішати. Додати сухі інгредієнти до рідкої суміші. Збивати міксером, щоб не було грудочок. Розділити тісто на три рівні частини. Вилити у форму (24х24) одну частину тіста, розрівняти і випікати за температури 180 градусів 15-20 хвилин. Повторити з двома іншими коржами. Приготувати крем. Для цього у каструлю покласти цукор, ванільний цукор, молоко. Нагріти до повного поєднання всіх інгредієнтів. Залити для охолодження. Додати сухе молоко і добре вимішати. Якщо крем вийшов рідким, його можна поставити в холодильник на 10-15 хвилин. Змастити кремом кожен корж. Можна між першим та другим коржем додати варення. Для глазурі: добре прогріти вершки, але не кип'ятити. Додати покришений шоколад. Залишити на 1-2 хвилини, а потім перемішати.

Залити шоколадом верхній шар пляцка. Поставити готовий пляцок в холодильник на 6-8 годин.

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