"Пан мер говорить бандерівською мовою": у Польщі прокоментували заяву Садового про розсипане зерно

Віцеспікер польського Сейму, представник Польської селянської партії Пйотр Зґожельский відреагував на коментар мера Львова Андрія Садового щодо висипаного польськими фермерами зерна з українських вантажівок.

Про це він заявив PolsatNews, пояснюючи свою позицію щодо протестів на кордоні та скандалу із висипаним українським зерном.

Зокрема, Зґожельский обурився заяві львівського міського голови Андрія Садового, який назвав дії поляків ницістю і ганьбою та наголосив, що українці "буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно". Польський політик заявив, що слова мера звучать як "бандерівська мова".

"Раджу меру Львова Садовому випивати склянку води, перш ніж щось казати, бо часто здається, що пан мер говорить бандерівською мовою... Не таємниця, що цей міф національної свідомості ще живе серед багатьох українців", – сказав Зґожельский.

Крім того, за словами віцеспікера, він розуміє фермерів. Мовляв, вони так вчинили з українським зерном "з відчаю".

"Кожен порядний поляк має підтримати наших фермерів, наших годувальників, які зараз протестують із двома векторами дій. По-перше, це проти неконтрольованого потоку продовольчих товарів з України. Це скандал, що цьому дозволили відбуватися - що продукти з конкурентно ціною і невідомим хімічним складом могли потрапити до Польщі", - сказав Пйотр Зґожельский.

Реакція Садового

Мер Львова Андрій Садовий обурився вчинком поляків, які висипали зерно з українських фур. Цих фермерів він назвав проросійськими провокаторами, а акції на кордоні - "псевдоблокадою".

"Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну - це як працювати сапером. Такі дії - ницість і ганьба", - наголосив Садовий.

Нагадаємо, кілька днів тому польські протестувальники зірвали замки з фур та висипали українське зерно перед переїздом у Дорогуську.. Після цього Польща відкрила справу за двома напрямками — це знищення майна та порушення митної безпеки.

В Центрі протидії дезінформації наголошують, що акцію організував "шанувальник" Путіна - це Рафал Меклер. Він - один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація".

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