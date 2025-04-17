Панетоне замість паски: чому італійський різдвяний десерт став великоднім в Україні

Чому панетоне став великоднім десертом в Україні / © Pexels

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Українська кухня має багату великодню традицію, у якій важливе місце займають пишні паски, баби, розписані крашанки, сирні десерти та інші символічні страви. Але останніми роками на святкових столах усе частіше з’являється новий «гість» — італійський панетоне. Цей солодкий дріжджовий хліб із родзинками та цукатами, що традиційно подається в Італії на Різдво. В Україні ж він несподівано став великоднім частуванням. Як так сталося?

Що таке панетоне?

Панетоне — це традиційна італійська святкова випічка, яку найчастіше готують на Різдво та Новий рік. Він виглядає як високий хліб із круглою верхівкою, трохи схожою на купол. Усередині панетоне м’який, пухкий і ніжний, часто з родзинками, цукатами апельсинової чи лимонної цедри, а іноді й шматочками шоколаду. У нього приємний аромат ванілі, цитрусових і вершкового масла.

Справжній панетоне готують на живій заквасці, і це досить довгий процес — може займати до трьох днів. За цей час тісто кілька разів бродить, завдяки чому випічка виходить такою легкою, повітряною і довго не черствіє.

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Як панетоне «переїхав» з Різдва на Великдень?

На Великдень в Італії готують інший десерт — коломбу, солодку випічку схожу на голубку. Але в Україні панетоне знайшов новий дім саме в весняні свята. Як так вийшло?

Одна з найпоширеніших версій пов’язана із заробітчанами. Багато українців, які працювали в Італії, відправляли та привозили додому продукти, у тому числі панетоне. Оскільки в Італії його традиційно їдять на Різдво, після свят його часто продають із великими знижками. Тому українці купували його за вигідними цінами і відправляли посилками до рідних в Україну — і часто він діставався до адресатів саме напередодні Великодня. Так, поступово панетоне став частиною українського святкування.

Чому панетоне прижився саме на Великдень?

Схожість на паску. Панетоне за формою дуже нагадує класичну українську паску. Багато людей сприймають італійський десерт як її сучасний або «європейський» варіант.

Довгий термін зберігання. Панетоне може місяцями не псуватися завдяки особливій рецептурі, тому його легко транспортувати.

Екзотика та новизна. Спочатку імпортні панетоне були рідкістю, тому їх поява на столі асоціювалася з заможністю та додавала «європейського» шику.

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