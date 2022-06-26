Пані посол Британії розповіла про своє українське походження та як у її родині готували борщ і вареники

Пані посол Британії розповіла про своє українське походження та як у її родині готували борщ і вареники

Прабабуся та прадід пані посол Великої Британії походять з Харківської області.

А тому в її родині на вихідні часто готували українські страви - борщ, вареники та голубці.

Про це пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сказала в інтерв'ю ТСН.ua.

Мелінда Сіммонс зазначила, що вона завжди знала, що її родичі родом з України, але після переїзду вони ніколи тут не бували. Проте в родині збереглись традиції готувати українські страви.

"Моя мама завжди готувала борщ на вікенд, ми любили борщ, і приїхавши сюди я усвідомила, що це видатна українська страва. Ми вдома їли вареники. І цю страву, коли загортають в листя капусти, хоча називали її інакше, ніж тут. Голубці", - сказала пані посол.

Мелінда Сіммонс зазначила, що після війни вона планує відвести свою маму до Харкова. Також вона додала, що її родина пишається, що через понад сто років хоч комусь вдалось повернутись до України.

"Я була кілька разів у Харкові. Що мені вдалося там дізнатися - що в мене були ще родичі, які лишалися в Україні - бо мої прадіди поїхали через антисемітизм, а ті, що лишилися, загинули на Харківщині через Голокост, через винищення євреїв. Я знайшла їхні прізвища у Харкові. Йдеться про Дрогобицький Яр – це десь 30-40 хвилин на машині від Харкова", - сказала пані посол.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр наголосив, що питання підтримки України є принциповим для нього. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України.

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