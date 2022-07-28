Пані посол Британії: "Святкування Дня державності під час війни набуває особливого значення"

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що відзначення Дня української державності під час жорстокої війни, яку розв’язала Росія, набуває особливого значення як для України, так і для всього вільного світу.

Сіммонс наголосила, що Велика Британія "завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною".

Про це пані посол Великої Британії в Україні написала у своєму Твіттері.

"Сьогодні Україна вперше відзначає День української державності. Хоч ця державність зародилася багато століть тому, сьогодні, коли Росія веде огидну війну проти України, цей день набуває особливого значення як для України, так і для всього вільного світу. Велика Британія завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, 28 липня, у День Хрещення Київської Руси-України, цього року наша держава вперше відзначає День Української державності. З нагоди свята українців привітав президент Володимир Зеленський.

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