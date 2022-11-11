Пані посол Німеччини відреагувала на звільнення правобережжя: "Сподіваюся, свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині"

Пані посол Німеччини вже збирається до звільненої Херсонщини у свою відпустку наступного літа.
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відреагувала на звільнення правобережної частини Херсонщини. Дипломатка вже збирається у відпустку до Херсона наступного року.
Про це вона написала у своєму твітері.
"Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" - написала вона.
Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022
Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5
Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував повернення Херсона під український прапор. Він наголосив, що разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.
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