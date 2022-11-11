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Пані посол Німеччини відреагувала на звільнення правобережжя: "Сподіваюся, свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Пані посол Німеччини відреагувала на звільнення правобережжя: "Сподіваюся, свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині"

Twitter / Anka Feldhusen

Пані посол Німеччини вже збирається до звільненої Херсонщини у свою відпустку наступного літа.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відреагувала на звільнення правобережної частини Херсонщини. Дипломатка вже збирається у відпустку до Херсона наступного року.

Про це вона написала у своєму твітері.

"Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!" - написала вона.

Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував повернення Херсона під український прапор. Він наголосив, що разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.

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Дата публікації
Перегляди
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