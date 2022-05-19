Пані посол Великої Британії в Україні в улюбленій вишиванці привітала українців зі святом: фото

Пані Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем вишиванки.

"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні", написала вона у Twitter.

Мелінда Сіммонс також виклала світлину, де вона у вишитій сорочці. Привітання з Днем вишиванки також опублікували і на сторінці у Facebook британського посольства у Києві.

"Сьогодні, на #ДеньВишиванки, ми з гордістю носимо наші вишиванки на знак нашої повної солідарності з народом України! Ми любимо вишиванки! #StandWithUkraine", - йдеться у привітанні.

Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, #ДеньВишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Варто зазначити, що у третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки: цього року - це 19 травня.

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Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.

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