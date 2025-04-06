Пані посол США відреагувала на ракетний удар Росії по Києву: що написала

Посол США в Україні Бріджет Брінк / © Associated Press

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Пані посол США Бріджет Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по Києву та решті України, зазначивши, що атака здійснюється з боку Росії.

Про це написала посол США в Україні в соцмережі X.

"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки у кількох містах", - підкреслила Брінк.

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На публікацію відреагували у РНБО.

"Вжито слово "Росія". Прогрес", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше посол США в Україні засудила ракетний удар по Кривому Рогу, проте не вказала, що саме російська ракета потрапила до житлової забудови. Українці різко відреагували на її слова .