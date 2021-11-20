Панічні атаки: у МОЗ розповіли, чи є вони небезпечними для здоров'я та як з ними справлятися

Панічні атаки: у МОЗ розповіли, чи є вони небезпечними для здоров'я та як з ними справлятися

Вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, проте встановити це може лише лікар.

За даними ВООЗ, приблизно 264 млн людей у всьому світі, що складає 3,6% населення планети, мають панічні розлади. Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше. Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми.

У МОЗ розповіли, чи є панічні атаки небезпечними та як під час них можна собі допомогти.

Зазначається, що важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними. Достеменно невідомо, чому у деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:

стресові або травматичні події в житті;

випадки панічних розладів у членів родини;

інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

Симптомами панічного розладу можуть бути:

прискорене серцебиття

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад

надмірне потовиділення

тремтіння, озноб або припливи жару

задишка та відчуття задухи

нудота та/або біль у животі

запаморочення

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація)

страх втратити контроль, "збожеволіти" чи померти

окремі специфічні симптоми

У МОЗ пояснили, що панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Хоча панічні атаки лякають, вони не є небезпечними й не завдадуть вам жодної фізичної шкоди. Проте вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.

Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, "заземлитися". Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору). Однією з найпопулярніших технік є техніка "5–4–3–2–1", під час якої потрібно назвати:

5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо);

4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо);

3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика);

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум);

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що панічні атаки можуть виникати у людей, які перехворіли на коронавірус. Це один із симптомів постковідного синдрому.

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