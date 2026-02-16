Паніка серед окупантів: у тимчасового окупованій Каховці повідомляють про перекриті дороги й мінування

Міни "пелюстки"

У тимчасово окупованій Каховці у Херсонській області останніми днями спостерігається напружена ситуація. Як повідомляють місцеві жителі, російські військові перекривають дороги та здійснюють дистанційне мінування територій.

Про це заявив журналіст Олег Батурін у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, йдеться зокрема про розкидання мін типу «пелюстка» з безпілотників у Каховський район та населених пунктах поблизу колишнього Каховського водосховища.

Причини такої активності окупаційних сил наразі невідомі, однак під загрозою опиняються передусім мирні мешканці. Мінування та обмеження руху можуть призводити до поранень і загибелі цивільних.

Місцевих жителів закликають бути максимально обережними, уникати блокпостів і місць скупчення російських військових. Також рекомендують не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про потенційно небезпечні знахідки відповідним службам.

Раніше волонтер розповів про мінування доріг, де ніхто не очікує.

Стало відомо, як російські дрони полюють на автівки цивільних і волонтерів, а також як мінування доріг перетворює будь-яку поїздку на смертельну пастку.