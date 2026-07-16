Паніка в Азовському морі: РФ кидає в бій секретний центр "Рубикон"

Азовське море / © УНІАН

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Командування Чорноморського флоту РФ охопила справжня паніка через системне знищення військового плавскладу Силами оборони України. Втративши контроль над морем, загарбники змушені йти на безпрецедентні заходи для порятунку суден, що залишилися. Тепер для прикриття нафтових танкерів та газовозів у Чорному та Азовському морях залучають кадрових військових та дефіцитні високотехнологічні підрозділи.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ», посилаючись на власного агента у штабі Чорноморського флоту РФ.

Секретні технології проти українських дронів

За даними підпілля, до безпосередньої охорони цивільних суден, які забезпечують паливом окупаційні війська, Кремль залучає еліту:

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операторів центру безпілотних авіаційних систем «Рубикон»;

військовослужбовців 51-ї дивізії ППО;

бійців 1096-го зенітного ракетного полку Чорноморського флоту.

Російське командування розробляє схему, за якою на кожен окремий танкер виділятимуть до трьох кадрових військових. Ворожа істерика дійшла до того, що цивільні судна перетворюють на імпровізовані бойові точки. Екіпажі охорони планують озброїти спареними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) та новітніми зенітними дронами.

У такий спосіб ворог гарячково намагається убезпечити свій «тіньовий флот». Саме через ці судна Росія продовжує обходити міжнародні економічні санкції, заробляє мільярди на фінансування агресії та постачає пальне для угруповань військ на окупованих територіях України.

Причина паніки: 136 суден під «фізичними санкціями» ЗСУ

Причина такої радикальної та хаотичної поведінки російського командування цілком очевидна. Лише за останні 10 днів Сили обороны України наклали жорсткі «фізичні санкції» на понад 136 російських танкерів, які незаконно перебували у виключній економічній зоні України.

Партизани наголошують, що небачені кроки окупантів із переміщення дефіцитних сил ППО не залишаться непоміченими. В «АТЕШ» запевнили, що фіксують усі передислокації ворога та оперативно передають координати українським військовим. Російському «тіньовому флоту» анонсували долю крейсера «Москва» та решти потопленого Чорноморського флоту РФ.

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Раніше ми писали про те, що флот РФ практично нівельовано: Сили оборони диктують свої умови в Чорному та Азовському морях.

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