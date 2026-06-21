Паніка в Криму: сотні машин штурмують Керченський міст через масштабні пожежі

Кримський міст скували багатокілометрові затори

Реклама

Після атаки дронів у Керчі горить нафтобаза біля мосту, рух по якому було перекрито на кілька годин. Зараз його знову відкрили, але з Криму хочуть виїхати понад 700 автомобілів.

Про те, що в бік Росії стоїть понад 700 автомобілів, офіційно повідомляють у пабліку «Кримський міст», присвяченому ситуації на так званому Кримському мосту. Також повідомляється, що поблизу Керчі горять три пороми.

У пабліку повідомляють, що «зі сторони Тамані черги перед пунктом ручного огляду немає». Але в черзі на ручний огляд зі сторони Керчі «перебуває 710 транспортних засобів. Час очікування — близько двох годин».

Реклама

У чаті, де видаляють незручні коментарі про наявність бензину та ситуацію на окупованому півострові, все ж залишилися повідомлення про те, що виїхати з Криму нелегко — у черзі доведеться стояти кілька годин.

Україна вже перекрила альтернативний шлях до «сухопутного мосту» до Криму та почала порушувати енергопостачання на півострові.

Українська атака на пором у Краснодарському краї призвела до тимчасового закриття поромної переправи між Росією та Кримом, яка використовувалася для доставки продуктів першої необхідності, палива та військових вантажів на півострів. Одночасно з цим на півострові почалися перебої з енергопостачанням.

Ресурс Exilenova+ показує панораму пожежі в Керченській протоці та зазначає, що горять автомобільні пороми.

Реклама

Офіційно повідомляється, що було атаковано пором «Панагія» на Керченській переправі в Темрюкському районі Краснодарського краю, а також нафтовий термінал у селищі Чушка. Також в окупованому Криму горить нафтобаза в Керчі.

Крім того, у Криму вночі, судячи з повідомлень про відключення електроенергії, було здійснено атаки на об’єкти енергосистеми. Однак на даний момент незрозуміло, на які саме об’єкти було здійснено атаки.

Після нападу влада Краснодарського краю повідомила про тимчасову заборону на перевезення через Керченську переправу, починаючи з сьогоднішнього дня.

«Оскільки великовантажному транспорту заборонено проїжджати по Кримському мосту, водіям слід обирати альтернативний сухопутний маршрут — трасу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь», — йдеться у повідомленні оперативного штабу Краснодарського краю.

Реклама

Керченська переправа припинила роботу

Припинення роботи Керченської поромної переправи ще більше ускладнює постачання палива та товарів першої необхідності до Криму. Поромна переправа використовувалася для доставки з території Росії вантажівок, «які здійснюють перевезення вантажів військового призначення, швидкопсувних продуктів, соціально значущих продовольчих товарів першої необхідності та непродовольчих товарів першої необхідності». Також між Росією та півостровом через переправу курсував залізничний пором із цистернами палива, який вже зазнав нападу.

А альтернативний сухопутний маршрут до Криму, який пропонують водіям вантажівок, раніше був фактично перерізаний. З початку травня до кінця минулого тижня було атаковано щонайменше 415 вантажівок і пошкоджено щонайменше шість мостів у Криму. Проїзд вантажівок по Кримському мосту російська влада заборонила після вибуху вантажівки, який зруйнував два прольоти споруди, у жовтні 2022 року. Пізніше через міст також заборонили проїзд електромобілів та гібридних автомобілів.

«Російські військові вже евакуюють свої сімʼї…»

Як зазначила журналістка ТСН Юлія Кирієнко у Telegram, відверто про Крим її сьогодні сказала місцева мешканка. «Ситуація така, що російські військові вже евакуюють свої сімʼї. Принаймні про це говорять тамтешні жителі. Представники півострова, які почали співпрацювати з рос. владою ще у 2014-му, уже приглядається до квартир в Краснодарському краї. Що головне, якщо (ні не якшо, а КОЛИ) Сили Оборони зайдуть в Крим вони дуже здивуються СКІЛЬКИ людей там вітатиме повернення України!», — написала журналістка.

Окупанти змінюють логістику через значні втрати

Окупанти змінюють логістику через значні втрати. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Telegram-канал «Голос Криму». За словами Волошина, загарбники змушені суттєво перебудовувати свої логістичні маршрути, зокрема щодо перевезення паливно-мастильних матеріалів, та залучати нові види транспорту.

Реклама

«Вони зараз розглядають щодо застосування, наприклад, навіть морських мінітанкерів або ж наливних рейдових шаланд, які можуть перевозити пальне. Вони перемістили польові склади боєприпасів на відстань понад 150-180 кілометрів, навіть до більшої сотні, щоб розміщувати ці польові склади. Водіям заборонено одягати і супроводжуючому персоналу одягати військову форму. Вони зараз заборонили перевезення особового складу різними тентованими вантажівками в колонах. Зараз вони перевозять на максимум мікроавтобусами чи легковим транспортом», — зазначив Волошин.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем, які систематично атакують Крим та інші частини РФ, заінтригували заявою про удари біля Кримського мосту, а саме влучанням по нафтобазі Керченського порту. Вони попередили окупаційну «владу», що «бачили зблизька та з різних ракурсів» Кримський міст.

Новини партнерів