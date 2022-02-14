Паніка відкладається: що вже зробили в Україні, аби не допустити авіаційної ізоляції

Паніка відкладається: що вже зробили в Україні, аби не допустити авіаційної ізоляції

Кабінет міністрів ухвалив рішення та за погодженням з бюджетним комітетом Верховної ради збільшив обсяг резервного фонду Держбюджету на 16,6 млрд грн.

"Дуже перепрошую, але паніка відкладається", — написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у повідомленні в Telegram-каналі. Він коротко підсумовував, що було зроблено командою Міністерства інфраструктури, щоб не допустити авіаційної ізоляції.

На цей час більшість авіаперевізників продовжують працювати у звичайному режимі, жодного масового скасування рейсів не спостерігається, бо немає жодних обмежень на перебування повітряних суден у повітряному просторі України.

Водночас за останню добу виникли деякі проблеми. Якщо коротко, вчора вночі великі іноземні страхові компанії повідомили авіаперевізників та власників повітряних суден, що у зв'язку з численними повідомленнями про можливі воєнні дії, страхові гарантії не поширюватимуться на літаки, що перебувають у повітряному просторі України. Відповідно, компанії-власники, прагнучи мінімізувати свої ризики, почали обмежувати перебування своїх бортів на території України.

Що було зроблено:

Менш ніж за пів доби було вироблено конкретні пропозиції страховим компаніям, щоб змінити умови обмежень щодо страхових гарантій для власників повітряних суден.

З самого ранку влада зв'язалася з посольствами країн, у яких зареєстровані вищезазначені страхові компанії та наразі продовжуються консультації щодо конкретних пунктів нашої пропозиції. Чекаємо на результати.

Паралельно з цим зібрали всіх авіаперевізників і разом із ними виробили проєкт рішення уряду про підтримку ринку авіаперевезень та виділення коштів на гарантії безпеки польотів повітряних суден.

Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення та за погодженням з бюджетним комітетом Верховної ради збільшив обсяг резервного фонду Держбюджету на 16,6 млрд грн.

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"Щоб уникнути маніпуляцій: ці гроші нікому не видаються. Вони зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури і, у разі потреби, будуть використовуватися для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників. Цих коштів має вистачити на покриття стразових гарантій мінімум на 23 повітряні судна, які зможуть забезпечити повернення наших громадян.

На цьому складності не закінчуються, ми продовжуємо вести переговори з партнерами і очікуємо, що обмеження будуть скасовані. Але й жодної паніки також немає”, — резюмував Найєм.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони в повітряному просторі над морем.

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