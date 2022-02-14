Паніка скасовується: аеропорти Києва заявили, що працюють у штатному режимі

Згідно з онлайн-таблом аеропортів "Бориспіль" та "Київ", майже всі рейси здійснюються за розкладом.

У зв'язку з суперечливою інформацією на тлі зростання напруженості навколо України, пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" повідомила, що аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, "забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезбеки у повному обсязі". Своєю чергою, Міжнародний аеропорт "Київ" про відмінення рейсів або зміни до розкладу також не повідомляє.

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Так, за інформацією з Борисполя, компанія KLM відмінила всі свої рейси від 13 до 17 лютого. Водночас сам авіаперевізник про зміни не повідомляє. Крім того, згідно з таблом аеропорту "Бориспіль", авіакомпанія продовжує здійснювати рейси за всіма запланованими напрямками.

Щодо інших авіаперевізників:

компанія FLY-DUBAI змінила графіки від 14 до 28 лютого: прибуття в 17:25, замість 22:35; відправлення у 18:25, замість 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 — відмінила рейс 14 лютого, оскільки буде виконувати рейс на більшому повітряному судні за розкладом.

Аеропорт просить пасажирів слідкувати за інформацією про розклад руху літаків безпосередньо на онлайн-табло. Щодо відміни та затримки рейсів, слід звертатися до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси.

Водночас, пресслужба аеропорту наголошує, що станом на сьогодні, майже всі рейси курсують за розкладом і без змін у графіках польотів.

Слід зазначити, що аеропорт "Київ" взагалі не повідомляє про жодні зміни. Згідно з онлайн-таблом, рейси здійснюються за розкладом.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків через вимоги лізингодавців про повернення літаків. Пасажири, які летіли з Мадейри (Португалія) до Києва, приземлилися у Кишиніві (Молдова), бо лізингодавець цього літака (з Ірландії) заборонив перетинати повітряний простір України. Пасажирів доправили до Києва автобусами. Як наслідок - ситуація спричинила паніку в Україні.

Після цього, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася термінова нарада за участі керівництва ОПУ, Державіаслужби України, "Украероруху", аеропорту "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Результатом стала заява про те, що небо над Україною залишається відкритим.

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