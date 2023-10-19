"Панікують, що можуть не втримати півострів": окупанти вивозять політв'язнів із Криму - партизани

Окупанти панікують, що не зможуть утримати Крим, українські військові підійдуть до Перекопського перешийка.

Окупанти бояться, що можуть не втримати Крим, та вивозять політв'язнів із півострова до Росії.

Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"Рашисти панікують, що не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка через велике повстання на території самого півострова за участю патріотично налаштованих українців та противників путінського режиму", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, окупаційна "влада" найближчими днями планує переміщення політв'язнів із Криму на територію Росії. Спецвагони із політичними в'язнями підійдуть у складі пасажирського поїзда "Севастополь – Москва". Вирушатимуть із залізничного вокзалу "Сімферополь пасажирський". Варта складатиметься не менше із двадцяти солдатів та двох офіцерів.

"Ми всі бачимо та фіксуємо усі злочини окупаційної влади проти українських патріотів. Винних буде покарано!", - попередили окупантів партизани.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, впевненість росіян у їхній здатності захистити Кримський міст похитнулася.

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