Панк-гурт з Борисполя у красномовному кліпі показав занедбану Росію: "Ніхто вас тут не кликав, ватнікі, нах*й з України-матінки"

Український панк-гурт родом з Борисполя The Кум випустив композицію Дамой! і красномовний кліп на неї.
Пісня була записана разом з колегами за цехом, гуртом Ф.О.Г. Цей трек є українською антивоєнною переробкою композиції "Домой" російського рок-гурту "Сєктора газа".
У відео присутні кадри з бордами в містах України, на яких зображені напрямки окупантам слідом за російським кораблем. Також відео з українцями на мітингу, які теж посилають загарбників на три літери.
Є у кліпі й приголомшливі кадри занедбаних російських міст та сіл з неасфальтованими дорогами, сміттєзвалищами біля житлових будинків.
Відео знайшло велику підтримку серед українців. У Facebook його переглянуло вже більше 1,5 млн юзерів: "Молодці, тримаєте свою зброю вміло", " Круто! Погоджуюсь із кожним словом!", "Навіть краще за оригінал!", "супер. Шкода, що до них це не дійде".
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