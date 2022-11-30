Йдуть антициклони Erik та Gordon: якою погода в Україні буде у перший день зими, 1 грудня

Четвер, 1 грудня, в Україні буде сухим та морозним.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 грудня в країні буде без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура у більшості районів північної частини вночі 6-11° морозу, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 7-12° тепла.

У Києві 1 грудня також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

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Як прогнозує Наталія Діденко, вночі 1 грудня повітря у більшості областей візьметься відчутним морозцем, очікується -5-10°. Вітер залишається східним, південно-східним, поривчастим, а на сході та південному сході України ймовірні сильні штормові пориви, включно з водною прибережною зоною.

"Антициклони Erik та Gordon зумовлять на значній частині континентальної Європи суху погоду, включно, звичайно, з Україною. Тому 1 грудня комунальникам сніг чистити не треба, як і найближчі кілька днів", - зазначає синоптикиня.

Прогноз погоди на грудень

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін поділився прогнозом на грудень-2022. Так, за його даними, перший місяць зими загалом буде теплим, проте розпочнеться з морозів, які після 10-12 грудня змінить потепління. Також, за словами Щедріна, у грудні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

Про те, що грудень буде теплим говорить і керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик. Водночас синоптик Володимир Деркач вважає, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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