“Панує хаос і свавілля”: у захопленому Мелітополі окупанти розграбували 11 супермаркетів однієї мережі

“Панує хаос і свавілля”: у захопленому Мелітополі окупанти розграбували 11 супермаркетів однієї мережі

У місті мародери також вриваються до магазинів з технікою та одягу і до ювелірних крамниць.

Російські окупанти скоїли мародерство у 11 магазинах торговельної мережі АТБ у захопленому ними місті Мелітополі.

Про це повідомили у неділю, 27 лютого, на офіційному сайті корпорації.

"Панує хаос і повне свавілля.... Продовольчі візки та кошики магазинів розкидано по всьому місту. Також відкрито та розграбовано ювелірні крамниці, магазини з технікою та одягом", - поскаржилася адміністрація мережі.

У повідомленні зазначили, що до мародерства, окрім російських окупантів, серед яких чимало осіб “неслов’янської зовнішності”, долучаються й місцеві мешканці.

Власники мережі звернулися із закликом "залишатися людьми", щоб не довелося від сорому ховати очі, коли війна зрештою закінчиться.

Нагадаємо, у місті Тростянець Сумської області окупанти також займаються мародерством.

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