Панує суцільний хаос: з'явилося нове фото знищеного штабу ЧФ Росії

Масштаби руйнувань говорять самі за себе.

Внаслідок потужного удару ЗСУ будівля штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі зазнала серйозних пошкоджень. У мережі показали нове фото наслідків прильоту.

Про це пише "Агентство. Novosti".

Знімок показує масштаб руйнувань. На ньому видно, що у будівлі зруйновано перекриття, а всередині панує хаос.

Наслідки удару по штабу РФ у Севастополі / Фото "Агентство. Novosti"

Що відомо про удар по штабу РФ у Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту.

Згодом у мережі опублікували відео влучного удару Сил оборони України по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Стало відомо, хто "злив" місцерозташування штабу Чорноморського флоту РФ. За повідомленням руху "АТЕШ", це зробили самі ж російські офіцери. Їм запропонували за це фінансову винагороду, сума якої не розкривається.

Внаслідок потужної "бавовни" ліквідований командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов.

Інцидент у Севастополі прокоментували у Повітряних силах ЗСУ. Речник відомства Юрій Ігнат зауважив, що упродовж тижня загарбникам дуже неспокійно на окупованому півострові.

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