Папа Римський із лікарні згадав про Україну: що сказав

Також понтифік подякував усім, хто молиться за нього, та запевнив у своїх молитвах за них.

Папа Франциск, перебуваючи у лікарні, звернувся до вірян із традиційним роздумом до недільної молитви "Ангел Господній". Він наголосив на важливості Великого Посту та закликав не припиняти молитися за мир у світі.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

"Разом і надалі молімося про дар миру, особливо для стражденної України, Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго. Занепокоєний також відновленням насильства у деяких регіонах Сирії. Сподіваюся, що воно буде остаточно припинене з повагою до всіх етнічних і релігійних громад, особливо до цивільного населення", – сказав Папа.

Понтифік подякував усім, хто молиться за нього, та запевнив у своїх молитвах за них.

"Дякую всім від щирого серця. І я також молюся за вас", – зазначив Папа Франциск.

Раніше у Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень під час госпіталізації. Повідомляли, що стан Папи Римського є критичним.