Папа Римський не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ - Подоляк

У Зеленського вважають, що понтифік займає проросійську позицію.

Папа Римський Франциск не може бути посередником у врегулюванні війни між Україною та Російською Федерацією.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Зі слів Михайла Подоляка, риторика Папи Римського унеможливила його посередницьку місію, оскільки він транслює проросійські наративи.

"Це абсолютне, несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу", — сказав Подоляк.

На думку радника глави ОП, проросійська позиція глави католицької церкви може мати негативний вплив.

"Якщо людина чітко промоутує право Росії вбивати на іншій суверенній території громадян іншої країни, це є промоцією війни так такої", — сказав радник.

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск звернувся до учасників Всеросійської зустрічі молоді в Санкт-Петербурзі, закликавши молодих російських католиків не забувати про "велику спадщину" РФ.

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності", — сказав понтифік.

Раніше понтифік сказав, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України.

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