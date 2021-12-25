Папа Римський під час різдвяної промови згадав про Україну: він закликав не допустити "метастаз" конфлікту

Папа Римський побажав Україні миру.
Папа Римський Франциск під час традиційної різдвяної промови Urbi et Orbi (До міста Риму та світу) згадав і про Україну. Він закликав не допустити "метастаз" конфлікту.
Про це повідомляє Vatican News.
"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися "метастази" злоякісного конфлікту", - наголосив Папа Римський Франциск.
Понтифік також додав, що в усьому світі зараз тривають конфлікти та побажав народам, які страждають через протистояння, знайти свій шлях до миру.
Нагадаємо:
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У суботу, 25 грудня, коли у більшості країн світу християни відзначають Різдво Христове, Папа Римський Франциск виголошує різдвяне послання, яке за традицією адресується громадянам міста Риму та цілого світу.
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