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Папа Римський під час різдвяної промови згадав про Україну: він закликав не допустити "метастаз" конфлікту

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Папа Римський під час різдвяної промови згадав про Україну: він закликав не допустити "метастаз" конфлікту

Associated Press

Папа Римський побажав Україні миру.

Папа Римський Франциск під час традиційної різдвяної промови Urbi et Orbi (До міста Риму та світу) згадав і про Україну. Він закликав не допустити "метастаз" конфлікту. 

Про це повідомляє Vatican News.

"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися "метастази" злоякісного конфлікту", - наголосив Папа Римський Франциск. 

Понтифік також додав, що в усьому світі зараз тривають конфлікти та побажав народам, які страждають через протистояння, знайти свій шлях до миру. 

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