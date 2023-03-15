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Папа Римський прокоментував виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Папа Римський прокоментував виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Фото: Associated Press

Понтифік закликав Росію та Україну поважати релігійні святині.

Папа Римський Франциск прокоментував розірвання договору Міністерством культури України щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє видання Sky News.

Папа Римський після розірвання договору закликав до "поваги" до релігійних обʼєктів.

Під час свого щотижневого звернення Франциск закликав Росію та Україну поважати релігійні святині та похвалив людей, які посвятили своє життя молитві, незалежно від того, якої вони конфесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

Пізніше російський патріарх Кирило (Гундяєв) поскаржився Папі Римському та іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської Лаври.

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Дата публікації
Перегляди
9588
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