Папа Римський вже найближчим часом відвідає Україну - очільник УГКЦ

Зазначається, що це ще офіційно не анонсовано.

Очільник Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук розповів, що в Україні очікують візит Папи Римського Франциска вже найближчим часом.

Про це він повідомив під час Київського Безпекового Форуму.

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"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті", — розповів Святослав Шевчук.

Глава Української Греко-Католицької Церкви зазначив, що Святий отець дуже цікавиться і переймається тим, як живе український народ.

Святослав Шевчук повідомив, що невдовзі може відбутися візит Папи Римського до України.

"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсовано, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні", - сказав очільник УГКЦ.

Він також підкреслив, що це є дуже потужним сигналом підтримки нашого народу і нашої держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський планує візит до України наступного року.

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