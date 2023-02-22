Папа Римський закликав до мирних переговорів перед річницею нападу Росії на Україну

Понтифік звернувся до тих, хто "має владу над країнами", щоб вони доклали зусиль для "завершення конфлікту".

Сьогодні, 22 лютого, за два дні до річниці широкомасштабного наступу РФ на Україну, Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню та мирних переговорів. Понтифік заявив, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

Про це він сказав під час щотижневої зустрічі з паломниками у Ватикані, передає Vatican News.

"Дорогі брати та сестри, післязавтра, 24 лютого, виповниться рік після вторгнення в Україну, рік з початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця", - сказав Папа, звертаючись до паломників під час спільної аудієнції.

Він закликав залишатися поруч із "страдальним українським народом".

"Кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених (осіб - ред.), знищень, розмір економічних і соціальних збитків говорить саме за себе. Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?", – сказав він.

Папа Франциск також закликав тих, хто може посприяти завершенню війни, зробити це.

"Звертаюся із закликом до тих, хто має владу над країнами, щоби вони докладали конкретні зусилля для того, щоби покласти край конфліктові, досягнути припинення вогню та розпочати мирні переговори. Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", - заявив понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що він готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним.

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