Папа Римський закликав на Різдво молитися за мир в Україні і назвав війну нелюдяною та суворою

Папа Франциск закликав пам'ятати про українців і, зокрема, дітей, багато з яких вже втратили здатність посміхатися.

Сьогодні, 21 грудня, Папа Римський Франциск закликав вірян у Різдво пам’ятати про українських дітей та молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

Про це понтифік сказав наприкінці загальної аудієнції у Ватикані, передає Vatican News.

"А тепер, говорячи про дітей, згадаймо про багатьох дітей в Україні, що страждають, дуже страждають через цю війну. В це свято Бога, який стає дитиною, пам’ятаймо про українських дітей. Коли я зустрічався з ними тут, більшість з них не може усміхнутися, а коли дитина втрачає здатність усміхатися, це – серйозно. Ці діти носять на собі тягар трагедії цієї війни, що є настільки нелюдяною, настільки суворою", - сказав Папа.

Він закликав вірян молитися за мир для України.

"Пам’ятаймо про український народ під час цього Різдва: без світла, без обігріву, без головних для виживання речей, і молимо Господа, щоби приніс їм мир настільки швидко, наскільки це можливо", - закликав Папа Римський.

Крім того, вітаючи польських прочан, понтифік згадав про українських біженців. Це сталося у контексті звичаю залишати за святвечірним столом місце для неочікуваного гостя. "Цього року його займуть численні біженці з України, яким ви великодушно відчинили двері своїх домівок. Нехай же Божий Син, народжений у Вифлеємі, наповнить любов’ю кожного з вас, ваші родини і тих, кому ви допомагаєте. Нехай принесе мир всім людям доброї волі", – побажав Франциск.

Нагадаємо, Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні.

Він також порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової. Понтифік також сказав, що поки не бачить кінця війни в найближчій перспективі.

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