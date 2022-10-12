Папа Римський засудив російські ракетні удари по Україні

Папа Римський Франциск засудив російські ракетні удари по українських містах. Він назвав бомбардування "безжальними".

Про це повідомляє The Guardian.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.

Папа вкотре закликав зупинити війну. Він помолився про те, що "може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити мирне співіснування".

Масовані ракетні удари по Україні

У понедлок, 10 жовтня, російські війська активізували свій терор щодо мирного населення. Укількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 із них було збито. Сталося влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та в Києві. Загинуло 19 людей.

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні знову почалася масштабна повітряна тривога. Після цього стало відомо і про "прильоти", і про успішну роботу ППО. Так, зокрема ворожі об'єкти збили на Хмельниччині, Київщині, Рівненщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Втім, Росі вдалося завдати удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

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